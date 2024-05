KOLDA : Remise de matériel médical pour renforcer le plateau technique...

La direction régionale de la santé de Kolda vient de recevoir du matériel médical de l'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance des populations. Le matériel médical est composé de chaises dentaires, de lits d'hospitalisation, de mobilier de bureau, de consommables, d'appareils pour échographie entre autres. Ce matériel est estimé à plus de trois cents millions de f CFA.

En réalisant cette action avec le concours de l'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance, Aliou Badara Sané, président du mouvement lumière progressiste du Fouladou entend renforcer le plateau technique médical de la région et la qualité des services. C'est un ouf de soulagement pour ces nombreuses populations rurales situées dans des zones souvent enclavées. Ainsi, ces dernières peuvent se soigner avec du matériel médical adéquat avec une politique de proximité sanitaire équitable.

Saloum Sonko au nom du donateur avance : "la santé est un élément fondamental dans le développement humain. Ainsi, nous remercions le partenaire pour cet appui de plus de trois cents millions pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. En ce sens, nous souhaitons que le matériel soit entretenu pour la pérennité. Mieux, le matériel joue un rôle très important dans l'exercice et le fonctionnement des hôpitaux..."

Yaya Baldé DRS estime que " ce matériel vient à son heure car il vient combler le gap puisque les besoins sont énormes. Kolda est en train de densifier sa carte sanitaire et c'est pourquoi, on est amené à augmenter le matériel médical. À ce titre, nous remercions les partenaires pour cet appui et nous allons en faire un bon usage pour le bien-être des populations."

Dans la même dynamique, Saër Ndao le gouverneur de région soutient : "et ce matériel médical est une dynamique de développement et nous n'avons pas de mots pour remercier les donateurs. C'est pourquoi, ce matériel doit très vite être acheminé vers les structures de santé. Et d'ailleurs, nous devons aller vers des partenariats durables pour l'épanouissement des populations."

C'est une épine qu'on vient certainement d'enlever des pieds des populations surtout celles du monde rural avec la remise de ce matériel...