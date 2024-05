"Tchip" et " Tchiper" font leur apparition dans l'édition 2025 du dictionnaire français Le Robert

Le dictionnaire français Le Robert va accueillir deux nouveaux mots dans sa liste de vocabulaire pour l'édition 2025, qui paraîtra d'ici le 16 mai prochain.

Le Robert nous revient avec une culture linguistique inattendue. Plus que jamais à l'image de notre époque, le dictionnaire français accueille pourtant deux mots dont on n'aurait jamais soupçonné la présence, ni la reconnaissance : « Tchip » et le verbe « tchiper ». La définition exacte offerte dans le célèbre ouvrage, afin d'avoir une honnête compréhension de ce terme, est celle-ci : « Nom, masculin, onomatopée ; fait d’émettre un bruit de succion en signe de désapprobation ou de mépris. »

Selon Jean-Martial Kouamé, directeur de linguistique à l'université, "ce n'est pas un mot très courant en Afrique, même son origine est africaine."

"Ici on a plutôt un autre mot, c'est tchrrr. C'est ce terme qui est beaucoup plus utilisé, notamment en Afrique de l'Ouest", il explique..