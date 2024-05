Prix Koffi Annan pour le leadership en Santé: Le Medecin-Colonel Abdou Rajack Ndiaye est le lauréat de l'édition 2024

Un sénégalais a remporté le prix Koffi Annan Global Health Leadership Program de l’Union Africaine, édition 2024. Le Médecin-colonel Abdou Rajack NDIAYE vient d’être lauréat de la Fondation Koffi ANNAN pour le Leadership en Santé, le 10 mai 2024 à Addis-Abeba, en Ethiopie au siège de Africa CDC. Selon le communiqué de la Dirpa parvenu à Dakaractu, le lauréat est le Directeur du service de Santé des Armées Sénégalaises. Les travaux du Médecin-colonel Abdou Rajack NDIAYE ont porté sur les politiques de protection de la santé des populations civiles en zones de conflits armés en Afrique.



La cérémonie de remise de diplôme était présidée par Son Excellence Dr Jean Kaseya, DG de Africa CDC en présence des ambassadeurs à l’Union Africaine et du bureau de la Fondation Koffi Annan. En effet, sur plus de 5000 dossiers reçus, 20 candidats de 13 nationalités différentes sont sélectionnés à l’issue d’un processus long et très sélectif.



Ainsi, les candidats sélectionnés ont ensuite suivi plusieurs formations à Addis-Abeba, Accra, Lusaka et Casablanca avant de présenter devant un jury d’experts un Leadership Challenge Project.