Palais de justice: une vendeuse de poisson arrêtée en possession de Hashich prend 15 jours fermes de prison

Vendeuse de poisson de son état, la prévenue Nd. Seck a été attrait devant la barre du tribunal correctionnel pour détention et usage de drogue. En effet, la jeune fille âgée de 27 ans a été interpellée à bord d’un taxi en possession de drogue de la variété ‘’hashich’’. Devant la juridiction, elle a nié les faits.







« Les policiers ont arrêté le taxi et c’est à bord qu’ils ont trouvé la drogue», a expliqué la mise en cause domiciliée à Grand-Yoff. Cependant, il ressort du procès verbal d’enquête que la drogue a été retrouvée par devers la jeune fille ce qu’elle a contesté. D’après les enquêteurs, c’est dans un sac qui appartient à la prévenue que la drogue a été dissimulée.



« J’avais un sac mais la drogue n’a pas été retrouvée dedans mais dans le taxi. Les enquêteurs m’ont maltaité quand ils m’arrêtaient. Je ne détenais pas de la drogue et j’en fais pas usage. », a-t-elle expliqué.







Dans sa plaidoirie, la défense a contesté les faits et évoque une mésentente entre les policiers et la jeune fille.



« Dans un premier temps, il m’a été rapporté qu’elle avait des problèmes avec les policiers parce qu’elle n’a pas voulu obtempérer. D’ailleurs, ma cliente a continué à nier les faits auxquels elle est poursuivi. Elle n’a pas varié dans ses déclarations. Elle vous l’a dit la drogue n’a pas été retrouvée dans son sac mais à bord du taxi. », a souligné le conseil qui a invité la juridiction à relaxer sa cliente à défaut de lui faire une application bienveillante de la loi.







Statuant, le tribunal correctionnel a reconnu Nd. Seck coupable de détention et usage de drogue. La juridiction l’a condamné à 15 jours ferme d’emprisonnement.