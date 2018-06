Songué Diouf, député : "L'opposition doit revoir sa démarche. Elle ne doit pas boycotter juste pour boycotter..."

L'opposition sénégalaise doit revoir sa stratégie de s'opposer, c'est du moins l'avis du député Songué Diouf. Car selon lui, l'opposition passe son temps à boycotter des rencontres d’intérêt national comme le dialogue national sur l'exploitation des ressources gazières et pétrolières et les concertations sur le processus électoral.

Pour lui, ces concertations sont un débat national, et non un débat politicien. « C’est un débat pour toutes les forces vives de la Nation. » Le député invite l'opposition à revoir sa démarche tout en participant au dialogue. Car estime il, " elle ne doit pas boycotter juste pour boycotter..."