Sommet sur les céréales en Ukraine : le président Zelensky s'est entretenu avec des journalistes africains dont Ibrahima Lissa Faye de PressAfrik

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a animé une conférence de presse avec des journalistes africains, dont le patron de PressAfrik, Ibrahima Lissa Faye. Dans un message sur X (ex Twitter) , Zelensky déclare : " Aujourd’hui, lors du Sommet sur les céréales d’Ukraine, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec des journalistes de la République démocratique du Congo, de Tanzanie, du Sénégal, du Cameroun, du Nigéria, du Ghana, d’Afrique du Sud, de Guinée, du Tchad, du Kenya et du Brésil. L’Ukraine apprécie ses partenariats avec les nations du monde entier et reste déterminée à contribuer de manière fiable à la sécurité alimentaire mondiale", fait-il savoir.



Le chef de l’État annonce que " l’Ukraine est déterminée non seulement à fournir des céréales, mais aussi à partager ses connaissances, à développer ses capacités de transformation, ses technologies de pointe et à échanger son expertise pour améliorer la production agricole, créer des emplois, stimuler la croissance économique et renforcer les relations commerciales dans le monde entier ".



Ainsi, poursuit-il, "plus nous développons la production, en particulier la production alimentaire, dans nos pays, plus les avantages pour nos populations sont importants, ce qui renforce la sécurité alimentaire et améliore le bien-être de nos communautés".



Enfin, Zelensky remercie les journalistes de tous les pays participants pour cette discussion significative. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus résilient et plus prospère, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte dans la lutte contre la faim. En renforçant les liens commerciaux, nous pouvons favoriser un monde où la sécurité alimentaire n’est pas un privilège, mais un droit universel.