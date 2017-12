Sommet climat : Le Sénégal pour pérenniser les acquis de la COP

Paris, la capitale française abrite le sommet Climat. Ce sommet mondial a pour objectif de renforcer les sources de financements pour lutter contre le changement climatique. Le « One Planet Summit », c’est son nom, regroupe une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, parmi eux le Président Emmanuel Macron et une bonne douzaine de présidents africains. Pour le compte du Sénégal, le Ministre de l’Environnement et du Développement durable, le Pr Mame Thierno Dieng accompagné de la Direction de l’Environnement représente le Président de la République son Excellence Macky Sall. Il est noté la présence des présidents Ali Bongo et Alassane OUTTARA à cette rencontre internationale. Le Sénégal participe activement à ce sommet complémentaire à la Cop dans la dynamique de recherche des solutions pour la transition énergétique des territoires, sur le chemin inévitable d’une économie bas-carbone, sur les moyens de mobiliser les financements publics et bien sûr comment verdir cette finance privée.Il se déroule ce mardi 12 décembre à Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne.