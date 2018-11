Social : Consultation du cancer de l’utérus et don de sang au MEED

L’amicale des femmes du ministère de l’environnement et du développement durable organise depuis trois jours des consultations gratuites du cancer de l’utérus, en ophtalmologie et un don de sang, au bénéfice des populations riveraines. Une première édition qui a connu un vrai engouement si l’on s’en fie à Mme Mbow, Aissatou Fall, Présidente de l’Amicale, puisque 350 femmes ont été consultées du cancer du col de l’utérus et 750 personnes ont bénéficié de la gratuité de l’ophtalmologie.

Le Médecin Capitane, Simon Birame Ndiaye, médecin Chef du centre médico-social du MEDD a indiqué que tous ceux qui avaient des problèmes de myopie ou presbytie ont pu avoir des lunettes. Ceux qui avaient des pathologies ophtalmologiques un peu plus grave ont eu une ordonnance pour aller se consulter chez un ophtalmologue.

« On a connu des cas positifs de cancer du col, mais très peu. On les a référés dans les centres pour consultation et on leur a demandé de repasser pour voir dans quelle mesure lancer la prise en charge pour éviter qu’il arrive à un stade ou l’on ne peut pas guérir » a-t-il aussi dit. Pour le don de sang cela se passe bien puisque pour la seule matinée, 50 poches ont pu être remplies et il y avait encore du monde.