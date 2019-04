Smart Sénégal : une délégation sénégalaise en immersion dans les Maisons du citoyen au Cap-Vert

L’archipel du Cap-Vert qui a enclenché une révolution numérique, a mis en place, depuis 2008, un concept dénommé Casa Do Cidadão (Maison du citoyen en français). Ces maisons du citoyen ont beaucoup contribué aux performances du Cap-vert en matière de gouvernance à telle enseigne que le pays est aujourd’hui cité en exemple sur le continent. C’est ce qui justifie la visite de benchmark effectuée au Cap-Vert, du 14 au 17 avril 2019, par le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum également coordonnateur du Programme Smart Sénégal, ainsi que des membres de son équipe. Sous l’impulsion du Président de la République Macky Sall, l’Etat du Sénégal a enclenché un processus irréversible pour aboutir à une Administration en mode Fast Tract, répondant aux préoccupations des usagers de façon plus efficace. Parmi les réformes majeures en cours, le numérique occupe une place prépondérante, notamment avec le Programme Smart Sénégal. En effet, l’une des cinq composantes de ce programme ; le projet Smart Territoire, consiste principalement à fournir des services centrés sur l’usager (citoyen, administrations et entreprises) par la construction et l’aménagement de locaux dédiés appelés « La Maison du Citoyen ». Le Cap-Vert, s’étant de fort belle manière illustré dans ce domaine, pourrait inspirer le Sénégal pour la réussite et la pérennité de ces « Maisons du citoyens ». Accueillie par Madame Seynabou Dial, Ambassadeur du Sénégal au Cap-Vert, la délégation sénégalaise a pu recueillir au premier jour de sa visite, les conseils avisés de la diplomate sur les facteurs clés de réussite d’un tel projet qui bénéficie fortement aux populations. La représentante diplomatique du Sénégal a par la suite orienté la délégation vers les différentes structures cap-verdiennes en charge de ces Maisons du citoyen. Une visite au niveau de la Cellule opérationnelle de la société de l'information du Cap-Vert : NOSi, a permis à M. Cheikh Bakhoum et son équipe de découvrir le processus de développement et d’implémentation de la plateforme applicative des Maisons du citoyen. Par la suite, la délégation a fait une immersion dans la première Maison du citoyen à Praia. Sur place, les membres du programme Smart Sénégal ont largement échangé avec leurs hôtes sur le modèle de gouvernance et sur le modèle économique de cette « Casa Do Cidadão ». La délégation sénégalaise a pu constater, de visu, le succès de l’expérience au Cap-Vert et compte tirer le meilleur de ces modèles de gestion pour l’adapter au contexte sénégalais. D’ailleurs, le Cap-Vert est disposé à accompagner le Sénégal dans la mise en place des 5 premières maisons du Citoyen. Au total, 45 maisons du citoyen seront érigées dans les 45 départements du Sénégal afin de faciliter l’accès aux services publics. Pour rappel, le programme Smart Sénégal vise à améliorer considérablement les conditions de vie des populations par le biais du numérique. Ce programme phare de l’Etat du Sénégal, exécuté par l’Agence De l’Informatique de l’Etat, va ainsi contribuer au développement économique et social du Sénégal dans les secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (tourisme, agriculture, mines, éducation…).