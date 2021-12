Situations dans les Universités : « Y'en a marre » et le « FRAPP » expriment leurs vives préoccupations

Les Universités sénégalaises connaissent depuis quelques temps une vague de violence due à un mouvement d’humeur pour soutenir leurs camarades de l’Université de Bambey victimes d’intoxication. Dans un communiqué, Y'en a marre et le FRAPP expriment leurs vives préoccupations. Interdits d'accéder au niveau du Master (UVS), leurs diplômes pris en otage (universités privées), victimes de mal-bouffe (université Alioune Diop de Bambey), ou des eaux usées des fosses (UGB), ou de retards de bourses, ou d'élections universitaires volées...les étudiants sénégalais sont réprimés, assassinés quand ils protestent contre leur oppression », accusent les deux mouvements. FRAPP et Y'en a marre dénoncent la violence de l'État du Sénégal qui semble s'entraîner sur les étudiants comme sur les autres manifestations pour préparer le hold-up d'une 3ème candidature illégale et illégitime. Ils ont indiqué qu’ils tiendront le ministre de l'intérieur et le président Macky Sall pour responsable de toute tragédie qui surviendrait dans les universités et enfin demandent au président de la République d'avoir plus de temps pour les préoccupations des étudiants au lieu d'accueillir au palais des voleurs de toute sorte...