Situation politique nationale : « La République est malmenée par des gens qui profitent de leur position…et par des individus au profil psychologique très lourd avec en bandoulière la mythomanie et la pyromanie » (GRAPHE)

Portée sur les fonts baptismaux, il y a de cela quelques mois, la plateforme de communication dénommée Groupe des Alliés de la Première Heure (GRAPHE) a fait face à la presse ce 13 Mars 2024 pour se prononcer sur la situation politique nationale. Après avoir réussi à mettre en exergue les réalisations du président Macky Sall en donnant la parole aux bénéficiaires des politiques publiques du Président de la République, « contrairement à ceux-là qui, gagnés par un narcissisme débordant, ne voient la communication qu’à l’aune du polissage de leur propre image. » Le GRAPHE avait, au lendemain des dernières élections, appelé urgemment à ce que « des discussions sérieuses soient entamées sur la tendance décroissante de l’électorat de la majorité présidentielle au moment où l’opposition a gagné du terrain surtout dans les centres urbains qui polarisent l’essentiel de l’électorat. » Une invite qui va tomber dans l’oreille d’un sourd, car « des gens, du fait de leur proximité avec le président et gagnés par un égoïsme incontrôlé doublé d’une jalousie maladive préfèrent écraser et démolir des alliés au lieu de les renforcer pour inverser rapidement la tendance », estiment les membres du GRAPHE.

Selon ces derniers, « la République est malmenée aujourd’hui, d’une part par des gens qui profitent de leur position malgré les appels répétés du Président de la République à la sobriété et à la rupture dans la gestion. Les multiples rapports de l’OFNAC, de la Cour des comptes et de l’IGE en sont la parfaite illustration. D’autre part, on constate l’irruption dans l’arène politique, d’individus au profil psychologique très lourd avec en bandoulière la mythomanie et la pyromanie. Ils se distinguent par l’ensauvagement et la ‘’bordélisation’’ du débat public avec des termes jusque-là enfouis dans les tabous de notre lexique », regrettent les camarades de Mohamed Moustapha DIAGNE. Poursuivant, les membres de GRAPHE pensent que « le Sénégal semble être gagné par une crise d’intelligence, de logique, d’éthique, de morale et de valeurs », relèvent-ils.

Devant « ce visage défiguré du Sénégal, un autre Sénégal est possible », estiment-ils. Pour toutes ces raisons, le GRAPHE propose une nouvelle offre qui induit un nouveau pacte politique à travers G.O.R (Grande Offensive Républicaine). L’objectif, selon les initiateurs est de baliser une troisième voie de la politique, « capable d’opérer des ruptures et d’apporter des changements nécessaires pour continuer à transformer le pays en accomplissant tous les engagements de la deuxième alternance ; élire un Président de la République capable de conduire les destinées de ce pays au rendez-vous du véritable développement économique, social et culturel ; restaurer les valeurs de la République, mais aussi avoir une Afrique décomplexée et qui s’engage définitivement dans la prise en charge de ses souverainetés économique, monétaire, alimentaire et sécuritaire. » Pour ce faire, G.O.R est ouverte à toutes les organisations et toutes les personnalités individuelles qui partagent les idéaux de Paix, de prospérité, de respect des institutions, de préservation des biens et deniers publics. Pour atteindre ces objectifs, la grande offensive républicaine optera par l’approche pédagogique pour aider les sénégalais à ne pas se tromper de choix en 2024. En effet, selon eux, « chaque citoyen est responsable de la qualité des décisions dont dépend le bien commun par conséquent, le bulletin de vote de 2024 doit être introduit dans une enveloppe d’intérêt général pour un enseignement de qualité, une santé pour tous, une agriculture moderne, une gestion correcte et transparente de nos ressources, mais aussi de notre foncier », ont-ils dit...