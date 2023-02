Situation politique nationale / Dr Cheikh Kanté avertit l'opposition : « Nous ne laisserons personne détruire ce pays...»

Le Dr Cheikh Kanté qui procède à la vente de cartes et l'installation de comités du parti présidentiel dans le département de Fatick n'est pas resté insensé face à la situation politique nationale minée depuis quelque temps par des discours musclés.

Cheikh Kanté qui alerte sur la situation politique avertit l'opposition par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays. « L'heure est grave, oui l'heure est grave. Que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Le pouvoir est donné par Dieu et il le donne à qui il le veut. Dans tous les pays où les ressources pétrolières ou gazières sont découvertes, on évoque la malédiction du pétrole et du gaz.

Donc il faut faire très attention face à la situation actuelle du pays. Nous avons besoin de paix et de stabilité dans ce pays. Et nous ne laisserons personnes le détruire.», avertit le Dr Cheikh Kanté Kanté, ministre en charge du suivi du PSE, par ailleurs le président du conseil départemental de Fatick...