Situation délétère à Poste finances : Les précisions du Directeur Général Abdoulaye Bibi Baldé.

Suite et pas fin dans la polémique liée au détournement de fonds au niveau de Poste finances. En effet, après les sorties musclées du syndicat des travailleurs qui accuse le directeur général d'être à l'origine de cette situation instable que traverse l'institution financière, Abdoulaye Bibi Baldé est sorti de sa réserve pour apporter des précisions.

Le directeur général, qui dit comprendre l'instabilité financière que traverse la Poste depuis quelques temps, regrette l'attitude de certaines personnes qui selon lui comprennent bien ce qui se passe, mais cherchent par tous les moyens à déstabiliser le groupe.



"Face à un marché impitoyable qui peut nous faire perdre de plus en plus des parts de marché, sans compter une masse salariale qui plombe tous les efforts, il peut y avoir le sentiment de voir le groupe s'affaisser. Par contre ce que je n'arrive pas à comprendre c'est cette injustice qui sévit tranquillement chez certains qui sont conscients de tout ce qui se passe mais cherche par tous les moyens la déstabilisation du groupe", regrette le directeur général du groupe la Poste.



Par ailleurs, Abdoulaye Bibi Baldé qui annonce une série de mesures très prochainement, rappelle que la Poste et ses filiales constituent un seul groupe qui relève de sa responsabilité. Il estime à cet effet, qu'en aucun cas la révocation d'un directeur ne saurait constituer de problème. "Nous savons tous que la Poste traverse des situations difficiles liées à une rupture de liquidités dans les bureaux de poste, nos produits sont en baisse, nos ventes sont aussi en baisse depuis plusieurs années. La Poste et ses filiales constituent un seul groupe, par conséquent, toutes ses entités sont sous ma responsabilité et par conséquent je ne vois pas en quoi relever un directeur constitue un problème dans la marche générale des choses", a laissé entendre Abdoulaye Bibi Baldé lors d'une conférence de presse qu'il animait ce jeudi...