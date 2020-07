Situation de la Covid-19 à Saint-Louis : 34 cas confirmés dont 22 patients guéris.

À ce jour, vendredi 17 Juillet 2020, la région de Saint-Louis enregistre 34 cas confirmés à la Covid-19. Ces cas sont repartis comme suit : 12 cas importés, 16 cas communautaires et 06 cas contacts.



Parmi ces 34 cas confirmés au virus Covid-19, le District de Saint-Louis a enregistré 15 cas et celui de Richard-Toll, 19 cas.



Le communiqué rendu public par la région médicale de Saint-Louis renseigne que, "la remarque globale est que la transmission communautaire a pris le dessus sur les autres faisant craindre la multiplication de la contamination par contact. Ce qui a amené du coup un renforcement des stratégies déjà édictées, mais aussi en l'identification de nouvelles mettant les communautés au centre de la riposte".



C'est dans ce sens que le Ministère de la Santé, à travers le Service national de l'Éducation et de l'Information pour la Santé (SNEIPS) et la Cellule de Communication du MSAS avec l’appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a initié une cession de formation sur la COMMUNICATION DE RISQUE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (CREC) à l’endroit d’acteurs issus des différents secteurs et services qui composent le Comité régional de Gestion épidémique (CRGE).



Une mission qui envisage aussi de renforcer les capacités des journalistes et hommes de médias pour venir à bout des nouveaux défis que sont la lutte contre la stigmatisation et le déni de la maladie. Le document indique toujours que la région Médicale de Saint-Louis poursuit son travail de supervision et de coordination de tous les programmes de santé. Elle sollicite de la part des populations une utilisation plus accrue et plus prompte des services de santé...