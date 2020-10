Sit-in à Grand-Dakar : Les jeunes de la commune ruent dans les brancards le maire.

Le collectif Samando Sunu Yeuf de Grand-Dakar a initié un sit-in ce vendredi après-midi devant la mairie de Grand-Dakar Darabis pour dénoncer les travaux entamés par un promoteur sur la route qui traverse le quartier de Grand-Dakar qui mène au stade Demba Diop. Frustrés et mécontents, les jeunes ont fustigé le comportement du maire de la commune, Jean Baptiste Diouf.



« Un promoteur a eu l'audace de construire sur la route qui traverse le quartier et qui permettait aux jeunes d'accéder directement au stade Demba Diop. Avec cette construction, le plan cadastral est désormais modifié », explique Mamadou Seck, membre du collectif.



Cependant, il alerte le chef de l'État en ces termes. « Nous dialoguons depuis trois mois. Les jeunes sont désormais déterminés à aller jusqu'au bout et sont prêts à tout. Nous ne pouvons plus les retenir », précise-t-il. Et Modou Mbaye d'ajouter : « le maire a vendu tous les espaces d'épanouissement et aires de jeu du quartier. Nous sommes prêts à tout pour « reprendre tout ce qui appartient au quartier », conclut-il.