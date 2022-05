Simulacre d'enlèvement à Mbour : Alors qu'elle faisait croire à ses parents qu'elle a été enlevée, M.D (14 ans) retrouvée chez son petit ami...

Suite à la déclaration d'enlèvement, de séquestration suivie de viol en date du 02 mai 2022 sur la nommée M. D., âgée de 14 ans, l'enquête a fini de démontrer que cette dernière avait fugué pour passer la nuit avec son petit ami chez ce dernier.



En effet, les réquisitions téléphoniques exploitées ont permis de démontrer que la jeune fille utilisait son téléphone portable pendant toute la durée de sa supposée séquestration.



Mise devant les faits, elle a fini par avouer ses mensonges et sa mise en scène consistant à faire croire à ses parents qu'elle a été enlevée par une voiture et violée à tour de rôle par 4 hommes dans un lieu inconnu.



Poursuivant les investigations et en raison de l'âge de la jeune fille (14 ans), les limiers ont interpellé son petit ami dénommé A. Sarr, avec qui la jeune fille aurait passé la nuit à son domicile. Ce dernier a reconnu avoir passé la nuit avec la jeune fille qu'il dit avoir connu la veille. Il a également reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec elle.



La réponse de la réquisition adressée au gynécologue a confirmé une "défloraison ancienne de l'hymen".



Par ailleurs, la jeune fille a déclaré que le sieur Sarr s'était présenté à elle comme un policier, ce qui s'est avéré inexact après vérification. Une paire de menottes aura même été trouvée dans la chambre du mis en cause au moment de son interpellation. Il prétendra sans convaincre, l'utiliser pour son travail de vigile, selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour.



Il est poursuivi pour détournement de mineure et usurpation de fonction...