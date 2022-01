Signature d'un accord cadre de financement : La ville de Dakar s'accorde avec Ecobank pour financer les porteurs de projets.

La maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini a procédé ce lundi 17 janvier 2022 à la signature d'un accord cadre de financement entre la ville de Dakar et Ecobank Sénégal. Prenant la parole, l'édile de Dakar souligne l'importance qu'elle accorde à "l'entrepreneuriat au féminin et sa lutte contre l'émigration clandestine".



Un accord qui cadre avec la lutte contre le chômage des jeunes pour faciliter leur "insertion sociale" qui est un "souci" à la ville de Dakar pour lutter contre la "déperdition scolaire et promouvoir leur employabilité".



"Nous allons entreprendre avec Ecobank un travail d'assistance, d'encadrement, de financement et de suivi de l'ensemble des projets proposés par les jeunes dans les activités génératrices de revenus..."