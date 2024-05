Pose de la première pierre du projet d'extension du collège Seydina Issa Laye de Cambérène par le maire de Dakar, Barthélémy Dias

Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias a procédé à la pose de la première pierre du projet d’extension du collège Seydina Issa Laye de Cambérène, ce mardi 30 avril 2024. Cette initiative du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, entre dans le cadre de son ambitieux programme de construction et de réhabilitation des établissements scolaires du moyen secondaire du département de Dakar.

Pour un montant global de plus de 342 milliards de FCFA, ce nouveau collège va participer au renforcement de l’accès à l’enseignement moyen dans le département de Dakar. Selon l’édile de Dakar, ce collège sera doté d’un pavillon de 9 salles de classes, d’un bloc administratif, d’un bloc sanitaire ainsi que l’édification d’un mur de clôture séparant le Cem et l’école primaire. Il a aussi profité de l’occasion pour remercier l’Unesco de son accompagnement dans leur engagement en faveur de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la ville.

Dans la foulée, il ainsi réaffirmé son soutien sans faille aux autorités venues prendre part à cette cérémonie pour un « égal accès à une éducation de qualité, une école pour tous les fils et les filles de dakarois sans considération des origines sociales. »

Barthélémy Dias a ainsi invité les partenaires techniques et financiers à adopter le même état d’esprit pour le devenir de l’école sénégalaise.

Cependant, il a exhorté les responsables de l’entreprise, la direction des services techniques à plus de sérénité dans les travaux, au respect des normes de qualité pour les infrastructures et à celui des délais pour la livraison de ce collège aux élèves à date échue.

Prenant la parole, le maire de Cambérène, Doudou Pathé Mbengue s’est d'abord réjoui de la présence de son collègue. Et par la voix de toutes les populations de Cambérène et des forces vives, il a remercié le maire de Dakar pour la réalisation de ce projet.