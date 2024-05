Fête du Travail 2014 : la FESEF / CNTS expose son paquet de doléances aux nouvelles autorités

À l'instar des autres syndicats, les membres de la fédération des syndicats de l'éducation et de la formation de la CNTS ont défilé sur plusieurs kilomètres des artères de Dakar en cette journée symbolique du 1er Mai qui célèbre le travail. Une occasion pour cette fédération affiliée à la CNTS de livrer leur paquet de doléances au chef de l'État. Sont inscrits dans leur chapelet de doléances la baisse des prix, l'augmentation de salaire des travailleurs, l'extension de la protection sociale et surtout exigé à l'État la prise en considération du secteur informel dans sa volonté de se formaliser, entre autres préoccupations.



Selon le secrétaire général national de SELS, M. Hamidou Diedhiou, l'objectif de la fédération est de travailler à la prise en compte des préoccupations des enseignants. "Nos doléances sont l'amélioration des conditions de travail des enseignants et de tous les autres travailleurs. Sur la table du président de la république, nous aurons des préoccupations majeures à déposer liées à l'unité syndicale, la motivation des enseignants et à son statut, aux statuts de l'enseignant décisionnaire et aux préoccupations, beaucoup de préoccupations que nous portons en tant que fédération", a-t-il fait savoir, portant une entière confiance au nouveau régime pour une amélioration des conditions de travail de l'ensemble des travailleurs.