1er Mai - Situation des travailleurs : « Les syndicats ont échoué, il faut le dire! » (Robert Mané, syndicaliste)

Le 1er mai , fête du travail est une occasion pour travailleurs et syndicats de faire le point sur leur situation.

Les conditions difficiles, voire exécrables de la plupart des travailleurs en Afrique est devenue alarmante et le Sénégal n'échappe pas à la règle.

Dans un entretien accordé à Dakaractu, Robert Mané, syndicaliste, enseignant en Droit social et formateur en droit du travail est revenu sur les points saillants de l’environnement syndical.



Une vague de grogne des travailleurs résonne dans tous les secteurs et les difficultés persistent encore. Interpellé sur "l’inefficacité" des syndicats, Robert Mané est catégorique. Pour lui, les syndicats ont échoué. « Les syndicats ont échoué et il faut le dire », avoue t-il.



Abordant la question du renouvellement des dirigeants à la tête des syndicats, le syndicaliste Robert Mané estime que toute alternance possible découle de la base...