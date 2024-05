Fête du travail : Les révélations fracassantes de Bakhao Ndiongue de la CNTS/FC/A

SG de la CNTS/FC/A, Bakhao Ndiongue avant le dépôt des cahiers de doléances sur la table du président de la République en ce jour du 01 mai, a fait des révélations fracassantes sur des entreprises. La SG de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement Authentique (CNTS/FC/A) dit avoir gagné plusieurs contentieux contre des entreprises véreuses.





« Il y avait 236 travailleurs qui travaillaient à l’hôtel Terrou Bi licenciés prétextant la pandémie de Covid qui sont venus nous rencontrer. Grâce à notre perspicacité, nous avons laminés les employeurs à toutes les instances juridictionnelles. C’est le cas de SOGEC, là aussi, ils sont 400 travailleurs licenciés. Ils vont bientôt retrouver leurs droits … » renseigne la SG de la CNTS/FC/A.



« Un autre franco-Algérien, avait envoyé au chômage technique ses employés prétextant la récente présidentielle de mars 2024. Un jour, il les a appelés dans un bureau et voulait leur imposer de signer des lettres de démissions et une déclaration sur l’honneur. Le dossier est au tribunal et il va forcément les payer » promet Bakhao Ndiongue.