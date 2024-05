1er-Mai - Fête du travail : « L’accalmie qui prévaut dans le pays risque d’être précaire » (Souleymane Gaye, syndicaliste)

Le Syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires SATUC, a fait face à la presse à l’occasion de la fête du travail ce 1er mai, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Cette rencontre est placée sous le contexte de revendications des droits et l’amélioration des conditions de travail.



Parmi les manquements, le syndicaliste Souleymane Gaye dénonce le manque de volonté des autorités à respecter leurs engagements.



« Le Sénégal vient de traverser une période difficile marquée d’instabilité politique et sociale. Cette accalmie risque d’être précaire à cause d’un manque de volonté de certaines autorités de dématérialiser les protocoles d’accord des syndicats », prévient-il.

Poursuivant, il dénonce le non-respect des engagements dans l’enseignement supérieur. « Certaines universités n’ont pas appliqué jusqu’à présent le protocole d’accord du secteur public de la santé et de l’action sociale malgré les injonctions du ministre de l’enseignement supérieur."



Le syndicat autonome des travailleurs des universités exige entre autre, le respect des protocoles d’accord et demande la libre exposition du décret 2023 1694 du 3 août fixant le régime spécial applicable aux personnels administratifs techniques et des services. En outre, les camarades de Souleymane Gaye demandent la revalorisation de la pension de retraite, la généralisation de l’âge de la retraite à 65 ans comme le prévoit la loi numéro 2020 -15 du 26 mai 2020 modifiant le code du travail à l’article L69 de la loi numéro 97-17 du 1 décembre 1997 portant code du travail. Aussi l’équité dans le traitement de l’indemnité de départ à la retraite pour les ex agents du COUD. La création de centres médicaux sociaux dans les autres universités à l’image de l’Université Cheikh Anta Diop et enfin la création de postes budgétaires pour résorber le manque d’effectifs.