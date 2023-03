Siège du PRP: Que sait-on de la journaliste percutée par un véhicule particulier?

L’interdiction de la manifestation de ce mercredi n’a pas été sans conséquences. Bien avant 15h, l’heure à laquelle il était convenu pour la coalition Yewwi Askan wi d’entamer sa mobilisation à parti du rond-point de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, les forces de défense et de sécurité ont envahi certaines zones pour prendre les devants et parer à toute éventualité.



Malheureusement, celle-ci s’est soldée par « une victime qui est en réalité, une camerawoman » qui a été heurtée par un véhicule au moment où les forces de l’ordre ont voulu disperser la foule devant les locaux du parti républicain pour le progrès (PRP). Selon nos informations, Yacine Thiam a été percutée violemment par un véhicule particulier et s’est retrouvée avec une fracture à la cuisse. Elle a été rapidement évacuée à l’hôpital principal de Dakar où elle reçoit actuellement des soins.