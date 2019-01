Show de Miss Sénégal 2019 : L’émission « couleurs de la vie » dans les coulisses du sacre d’Alberta Diatta, Miss Ziguinchor.

Au terme d'une soirée riche en émotions, Miss Ziguinchor a été désignée Miss Sénégal 2019 ! Alberta Diatta de son vrai nom va, durant une année inoubliable, parcourir les routes du Sénégal. La soirée présentée par Pape Faye était placée sous le signe du spectacle et du spectaculaire avec la thématique de « l’émigration irrégulière ». Les 14 Miss régionales, élégantes et glamour ont dévoilé leur personnalité au public du Grand Théâtre et au jury. La troisième dauphine est venue de la région de Kaffrine, la deuxième dauphine de la région de Thiès et la première dauphine de Sédhiou.

Vivez les temps fors de ce concours de beauté national avec votre émission « couleurs de la vie ».