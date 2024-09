Seydou Diouf sur la suppression du Cese et du Hcct: « le plus grand danger pour la démocratie,c’est le populisme »

Du haut de La Tribune de l’Assemblée nationale, le député Seydou Diouf a appelé ses collègues à la cohérence. Depuis plusieurs heures, les députés se penchent sur le projet de loi portant révision de la constitution. « Il faut être cohérent. La révision de la constitution n’est plus grave que le fait de faire sa déclaration de politique générale. Le grand danger pour la démocratie c’est le populisme. L’existence du Cese et du Hcct n’a pas empêché le gouvernement de Macky Sall de faire les grandes réalisations dans ce pays et de faire des investigations substantielles dans ce pays » déclare le député de Benno qui rappelle que les crédits spéciaux sont d’une utilité dans le fonctionnement d’un pays.