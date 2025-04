Mbaye Dione sur la disparition de Mamadou Badio Camara : « La République a perdu un de ses dignes fils »

Le député de l'opposition Mbaye Dione était présent ce vendredi à la cérémonie de levée du corps du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Profitant de cette triste occasion, il a renouvelé ses condoléances à la famille de l'ancien procureur de la Cour suprême.



« C'était un homme de grande envergure, a déclaré le parlementaire. Je pense que les Sénégalais garderont surtout le souvenir de son courage, notamment lorsqu'il s'est opposé au rapport sur l'élection présidentielle de 2024, et plus encore quand il a rappelé au président de la République que son mandat prenait fin le 2 avril 2024. Ce fut un acte éminemment fort qui marque le parcours de cet homme de droit, de justice, mais surtout de la République. »



Mbaye Dione a également évoqué les relations qu'entretenait Mamadou Badio Camara avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse : « Je me souviens de lui comme d'un homme de foi, de grande taille, mais surtout d'une grande modestie. Il s'entretenait régulièrement avec le président Niasse. Je l'ai accompagné à plusieurs reprises chez Moustapha Mbacké Al Akram, qui a porté le témoignage au nom de la famille. »



« Le Sénégal a perdu un fils digne, la République un grand serviteur, a poursuivi l'élu. Nous ne pouvons que prier pour que Dieu l'accueille dans son paradis céleste, qu'Il lui rende au centuple les services qu'il a rendus à la nation sénégalaise, et que Firdaous soit sa dernière demeure. »