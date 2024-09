Seydi Gassama sur les infractions liées à la liberté d'expression : " nous avions dénoncé cette pratique sous Macky Sall..."

Les placements sous mandat de dépôt de certains pourfendeurs de la République n'est pas du goût de l'ex coordonnateur d'Amnesty International. Seydi Gassama plaide depuis quelques jours pour la mise en liberté de Ameth Suzanne Camar et de l'ex Commissaire Cheikhna Keita, arrêté pour des délits d'offense au chef de l'Etat et de diffamation. Selon Seydi Gassama, " l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt pour des infractions liées à la liberté d'expression a pour but de punir les accusés et de les réduire au silence". Ainsi, poursuit-il, " nous avions dénoncé cette pratique sous Macky Sall. Elle doit cesser", a insisté Seydi Gassama qui s'adresse au Président Bassirou Diomaye Faye sur X (ex Twitter).