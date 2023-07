Session extraordinaire 2023 : Mamadou Niang évoque le cas des prisonniers des chambres 9 et 10

Le parlementaire du PUR en prenant la parole a plaidé pour ses ex frères détenus de la prison de Rebeuss. Selon Mamadou Niang, les chambres 9 et 10 c’est l’enfer carcéral. « Il y a des détenus politiques qui sont en instruction en prison. La longue détention doit être revue. Moi j’étais à la chambre 42 mais les chambres 9 et 10 sont bondées de monde. Près de 200 personnes qui vivent en paquetage. Il faut revoir cette méthode » lance-t-il au ministre de la Justice