Serigne Pape Malick Sy corrige les semeurs de discorde entre mourides et tidianes

Que les démons de la division, qui aimeraient voir tidianes et mourides se tirer dessus, se le tiennent pour dit. Les guides religieux de ces deux confréries n'entendent pas les laisser faire. Le défunt Khalif des mourides Cheikh Sidy Makhtar Mbacké avait mis un point d'honneur à garder les relations entre Tivaouane et Touba intactes et sans anicroches. L'actuel porte-parole du Khalif général des Tidianes s'inscrit dans la même dynamique. Hier, à l'occasion de la dixième et dernière nuit de la Bourda tenue à la mosquée Serigne Babacar Sy, Serigne Pape Malick Sy a insisté sur ce qui lie les deux cités religieuses en ne manquant pas de rappeler aux semeurs de discorde qu'ils ne vaincront pas.