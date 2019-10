Serigne Mourtada Mbacké, l’homme discret!

Fils cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mourtada Mbacké a toujours œuvré pour la cause Islamique. Discret de nature, humble et altruiste, le fils du fondateur du mouridisme s'est assigné comme mission, sa vie durant, la propagande de la foi Islamique au Sénégal et en dehors de ses frontières. Une mission dont il a porté haut le flambeau dans les cinq continents avec plusieurs personnes converties à l’Islam. Aimé, admiré et respecté, Serigne Mourtada Ibn Khadim Rassoul surnommé aussi ambassadeur du mouridisme, a toujours prôné l'enseignement, l'éducation et le travail.



À l’occasion de la commémoration du départ en exil du fondateur du mouridisme édition 2019, Dakaractu s'est penché sur la vie et l'oeuvre du saint homme, 18ème fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Un bâtisseur, dont la vie a été consacrée à la magnificence et à la diffusion du message d’Allah.