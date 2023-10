Serigne Mounirou Ndiéguène recevant le PM Amadou Bâ : « Kou Yalla naroul Fadj Sa Adioo Doffi Tek Sa Tank »

Après l’intervention du porte-parole de la famille, Khalife s’est directement adressé au premier ministre qui lui a réservé la première visite lors de sa tournée économique dans la région de Thies. Serigne Mounirou Ndiéguène, Khalife du Hadra Ndiéguène à Thies a rassuré le premier ministre, Amadou Bâ, avec les membres du gouvernement qui l’accompagnent. Le représentant de Mame El Hadj Mouhamed Ndiéguène, figure connue de la Tijaaniya, devant le chef du gouvernement, a rappelé que cette cité religieuse fondée en 1885 est une terre bénie et qu’il peut se réjouir de pouvoir y mettre les pieds. « Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre hadra et sachez qu’ici, personne n’y ressort avec des vœux non exaucés. Par la volonté du tout puissant, nous ne saurons que formuler des prières en souhaitant que notre créateur puisse vous accompagner dans vos projets que vous comptez mettre œuvre pour l’intérêt du peuple sénégalais » laissé entendre le guide spirituel de la cité d’El Hadj Mamadou Ndiéguène.



Le premier ministre Amadou Bâ n’a pu aussi, s’empêcher d’enregistrer « la Fatwa » de Serigne Mounirou Ndiéguène qui l’invite à être de plus en plus aux côtés des populations et à les soutenir dans leurs préoccupations dans un contexte où les difficultés notamment économiques les étranglent.