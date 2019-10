Serigne Modou Bousso Dieng : "Ceux qui pensent que le Président Macky s'est réconcilié avec Touba se trompent!"

'' J'ai lu à travers les médias, des personnes dire que le Président Macky Sall s'est définitivement réconcilié avec Touba et avec ses populations. Je tiens à leur faire savoir que leurs prétentions ne reposent sur rien de concret. Lui-même le sait. '' La déclaration est de Serigne Modou Bousso Dieng, Chef religieux et responsable politique à Touba.



Visiblement certain que les populations de la cité sont plus que jamais remontées contre le Chef de l'État, Serigne Modou Bousso Dieng fait une révélation sur le choix du vendredi comme jour de la visite. '' Nul n'ignore que cette visite d'aujourd'hui était programmée pour le jeudi, c'est-à-dire hier. Conscient qu'il ne pouvait plus bénéficier d'accueil populaire, il s'est arrangé pour venir le vendredi, minimisant ainsi les risques de passer inaperçu. Nous avons tout compris. Et malgré cela, vous verrez que l'accueil sera morose... ''