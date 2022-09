Senegal vs Iran : Voici le onze de départ avec les premières titularisations de Formose Mendy et Ismaël Jakobs en défense...

Aliou Cissé a dévoilé son onze de départ à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre amicale entre le Sénégal et l'Iran. Un onze avec des changements en défense avec les titularisations de Pape Abou Cissé à la place de Abdou Diallo.



Dans les couloirs, les deux jeunes Formose et Ismaël Jakobs seront en défense, alors que Gana Gueye Nampalys et Krepin Diatta forment le trio du milieu. Sadio Mané sera bel et bien de la partie en compagnie de Boulaye Dia et Ismaïla Sarr...