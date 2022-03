Sénégal vs Egypte / La FSF lance la plateforme Gaindeyi.com… « Le spectateur ne doit pas faire plus de 02 minutes pour acheter un billet... »

Faire en sorte que les billets du match Sénégal vs Egypte soient accessibles et la sécurité garantie pour les spectateurs ce sont l’une des commodités offertes par la nouvelle plateforme en ligne gaindeyi.com.



Avec la possibilité d’acheter son ticket sur internet, la fédération sénégalaise de football en partenariat avec la structure Diotali, spécialisée dans les solutions monétiques et informatique, entend réduire les risques de fraude et les tracasseries pour les supporters.



Dès lors, « Le spectateur ne doit pas faire plus de 02 minutes pour acheter un billet » a expliqué Bamba Ba de Diotali, lors de la présentation du site et du parcours client.