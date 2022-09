Sénégal : après le remaniement ministériel, Macky Sall prend les airs.

Après avoir procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale, le chef de l'État quitte Dakar ce dimanche 18 septembre 2022.



Le président de la République doit se rendre respectivement à Londres et New York, informe un communiqué de la présidence.



En effet, le Président Sall prendra part, le 19 septembre, aux obsèques de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, qui auront lieu à Londres, avant de se rendre à New York. Là-bas, il participera du 20 au 23 septembre, au segment de haut niveau de la 77e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Toujours à New York, il participera à plusieurs rencontres en marge de l’Assemblée générale, dont un sommet sur l’éducation. Son retour au bercail est prévu le 24 septembre...