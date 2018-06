Sénégal-Pologne : Le 12e Gaïndé bien présent et en nombre au stade du Spartak

Les supporters des Lions sont déjà bien présents et en nombre en Russie, même si certains n'ont pas pu accéder au stade faute de billets. Ils sont d'ailleurs plusieurs centaines de supporters à assister à la rencontre Sénégal-Pologne. Mais, selon les chiffres fournis par la Fifa, la Pologne se trouve bien loin de ses adversaires en matches de poule : le Sénégal et le Japon.

Alors qu'elle entame la compétition ce mardi contre la Pologne (15h00 GMT), l'équipe nationale peut déjà compter sur le soutien de ses supporters, dans les tribunes du Spartak. Les Lions ont d'ailleurs été encouragés par près de cinq cents de leurs fans, au moment de l'échauffement.

Certains ont avalé des milliers de kilomètres en avion depuis le Sénégal, la France, l'Allemagne, les États-Unis, alors que d'autres, notamment les expatriés sénégalais, ont connu un trajet plus court. Mais tous font preuve d'optimisme et d'enthousiasme en évoquant le parcours à venir des Lions.