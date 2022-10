Sénégal : Le budget de l’année 2023 projeté sur plus de 6.400 milliards de Francs Cfa !

Contrairement à l’année précédente, l’année 2023 verra le budget du Sénégal franchir largement la barre des 5.000 milliards de francs CFA. Pour le projet de loi de finances de l’année 2023, le Chef de l’État au cours du conseil des ministres de ce mercredi, a annoncé que le budget du Sénégal cette année est arrêté à 6.400 milliards de Francs CFA.



Se félicitant de l’évolution favorable du budget, le président Macky Sall considère que cette amélioration budgétaire est portée par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures à travers les projets Grand Tortue-Ahmeyin (GTA) et Sangomar.



Le Président de la République précise par ailleurs à l’endroit du gouvernement, que les orientations pour « un budget de solutions » est une nécessité compte tenu du contexte particulier marqué par l’inflation, l’appréciation du dollar et le renchérissement du coût de la vie. Au cours de la réunion hebdomadaire, le chef de l’État a relevé la consolidation de notre souveraineté budgétaire avec un taux de couverture des dépenses publiques sur ressources internes de l’ordre de 83%, permettant le renforcement de la solidarité nationale et des politiques d’inclusion sociale.



Toujours dans cette perspective pour la prise en charge efficiente des besoins urgents de populations, le président Macky Sall rappelle la nécessité d’assurer la protection des consommateurs et des ménages et la poursuite des projets.