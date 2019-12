Sénégal : Dépités, des citoyens de la République de Guinée attaquent leur ambassade pour non obtention de carte consulaires.

À quelques semaines des élections législatives de la République de Guinée, les citoyens guinéens résidant au Sénégal ne sont toujours pas recensés. Ces derniers ayant besoin de leur cartes consulaires pour pouvoir jouir de leur droits civils et civiques, dénoncent un "trafic" et un sabotage de la procédure de délivrance. Venus manifester leur mécontentement, ce mercredi, devant les locaux de l'ambassade, à la Cité Mermoz, certains ont confié à la presse que des membres du consulat sélectionnent et convoquent des personnes de leur choix pour les recenser en pleine nuit, un acte qu'ils qualifient de "louche". Ils affirment qu'actuellement c'est pire, toutes les machines de recensement dans les centres sont ramenées dans la matinée à l'ambassade, pour des raisons de sécurité.

Certains évoquent des considérations politiciennes, prolongement de la guéguerre entre les partisans du pouvoir à Conakry et ceux de l'opposition.

Cependant, le chargé de la communication à l'ambassade, interpellé sur l'affaire, précise qu'effectivement les recensements sont interrompus pour rétablir l'ordre, et que la décision ne vient pas de l'ambassade, mais plutôt de l'autorité sénégalaise.