Sénégal - Bénin : Vers une titularisation d’Ilimane Ndiaye à la place d’Ismaïla Sarr…

Au cours du galop d’entraînement des Lions, de ce jeudi, Ilimane Ndiaye (22 ans) faisait partie du groupe susceptible de démarrer contre le Bénin ce samedi (première journée des éliminatoires de la CAN 2023.)

À l’instar de Sadio Mané, Koulibaly, Gana Guèye ou encore Kouyaté, Pape Guèye et Boulaye Dia, le néo international a été suivi de près par Aliou Cissé et ses adjoints lors des ateliers (précision devant le but, séance de tirs au but...)

Des éléments qui laissent penser que le milieu offensif de Sheffield United a de fortes chances d’être titularisé pour ses grands débuts avec les Lions de la Téranga.

Ilimane sera-t-il aligné pour son baptême du feu au stade Abdoulaye Wade, mais surtout avec le maillot de la sélection sénégalaise ? Si oui, à la place de qui ? Et dans quelle animation offensive ?

Si l’ossature de l’équipe risque d’être quasi inchangée au niveau de la défense (Mendy, Koulibaly, Diallo, Sabaly, Ciss) et du milieu de terrain, (Gana, Pape Guèye, et Kouyaté à la place de Nampalys), le 4-3-3

ou 4-2-3-1 d’Aliou Cissé pourrait connaître un léger changement au niveau de la triplette Mané-Boulaye-Ismaïla Sarr.



Ce dernier devrait céder sa place à la nouvelle recrue Ilimane Ndiaye qui évoluerait ainsi au poste d’ailier droit avec une tendance à repiquer dans l’axe pour combiner avec ses coéquipiers.

Une séduisante alternative qui, s’il elle venait à se concrétiser, permettra aux sénégalais de découvrir l’étendue du talent de la jeune pépite dont la technicité et la capacité de percussion peuvent être décisives contre le Bénin…