Séminaire intergouvernemental 2019 : La nature de ces accords passés entre le Sénégal et la France.

Le Séminaire intergouvernemental tenu entre le Sénégal et la France, le dimanche dernier au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, a permis aux deux pays de signer au moins six (6) accords de partenariat. Ces signatures ont été faites en présence du Président Macky Sall et du Premier ministre français Edouard Philippe. Ils portent sur les secteurs relatifs à l’eau, la défense, les transports, entre autres.



Ces accords impliquent l’achat par le Sénégal de trois patrouilleurs OPV58 et des missiles. Le groupe Piriou lancera, dès la mise en vigueur de ce contrat, prévue début 2020, le programme de construction de ces trois patrouilleurs, étalé sur une durée de 44 mois, suivi d’une période de soutien au Sénégal, a appris Dakaractu.



La restitution du sabre d’El Hadj Omar Tall est aussi du nombre de ces accords entre les deux pays. Idem pour le prêt de politique publique accordé par l’Agence française de développement (Afd) d’un montant de de 50 millions d’euros (32,7 milliards F). Le 4eaccord impliquait une ‘’coopération culturelle pour une meilleure circulation des œuvres et aide à la structuration d’une industrie cinématographique, a indiqué notre confrère Matteo Maillard, correspondant du journal ‘’Le Monde-Afrique’’ au Sénégal. Quant au partenariat politique logistique et technique Franco-sénégalais pour le Forum mondial de l’eau qui aura lieu à Dakar en 2021, il demeure le 5e accord.



Concernant le secteur des transports, les deux pays ont aussi conclu des accords. La France et le Sénégal se sont engagé à poursuivre le projet du Train express régional (Ter) sur les plans techniques et financiers. Ce qui signifie que la mise en service de la phase 1 Dakar/Diamniadio sera réalisée dans le cadre de ce partenariat ainsi que la tranche conditionnelle (Diamnidio-Aéroport-Aibd).