Seigneur ! Pitié pour nos opposants qui souffrent en silence, quand le Sénégal réalise des performances économiques.

Malgré les 8000 milliards d'engagements mobilisés au club de Paris pour la phase 2 du Pse, malgré les déclarations élogieuses sur la bonne santé de l'économie sénégalaise de la bouche même des représentants des institutions de Bretton Woods( qu'on n'a pas payer comme Alexis Segura...) pour reprendre le mot de Cheikh .A Diop, malgré les succès tangibles de la phase 1 du Pse et qui pouvaient modifier de façon patriotique le nihilisme des opposants , malgré toutes ces évidences heureuses pour notre pays , nos opposants se noient dans le ridicule en refusant de reconnaître l'évidence du travail entamé depuis 2012. Quand le pays change avec des infrastructures sportives de dernière génération comme l'arène nationale et Dakar Arena, ils nous parlent d'opportunité, quand le pays rentre dans l'ère des grands travaux avec le TER entre autres, ils nous parlent de coût élevé, quand le Président Macky Sall réalise Ila Touba avec tous ses bienfaits dans le cadre de la compétitivité et de l'attractivité des territoires , ils nous parlent de politique politicienne. Pire, ils contaminent l'atmosphère et vampirisent le débat afin que la sagesse populaire navigue entre le doute et l'optimisme. Quand le Senegal réalisé un taux de croissance de +6% quatre années consécutives et un taux d'inflation de _2% depuis 2012, une réduction constante du déficit budgétaire et un endettement maîtrisé, réfléchi et porteur de progrès, quand le trésor public anticipe le paiement des salaires, quand l' Etat soutient ceux qui n'ont pas directement participé à l'effort de production à travers les bourses familiales, la carte d'égalité de chances, l'on se doit de l'apprécier pour mériter l'estime des sénégalais qui constatent et apprécient tout aussi bien que les politiciens. Cette jalousie maladive au point de ne rien souhaiter de bon pour son pays de peur que le Président Macky Sall n'en tire lui seul les fruits politiques, est tout simplement catastrophique , laid et antipatriotique. Au delà de son propre travail depuis 2012 à la tete du pays, qui est aussi son mérite, il a tout de même ses chances à lui , qu'aucun humain d'ailleurs ne peut lui ôter ( pétrole , gaz, pluies abondantes, harmonie entre le temporel et le spirituel, l'amour des sénégalais...) , il suffira de s'en plaindre au Bon Dieu seulement pour l'arrêter mais ce nihilisme et cette méchanceté de nos opposants, n'y feront rien changer. Les sénégalais ont déjà choisi SEM Macky Sall.



Cheikh NDIAYE

Conseiller Technique Présidence de la République

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal