Sécurité informatique : Des pirates utilisent des applis Android gratuites très connues afin de pirater votre téléphone.

Lite VPN

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher (par CaptainDroid)

Android 13 Launcher (par CaptainDroid)

Android 14 Launcher (par CaptainDroid)

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies (par CaptainDroid)

Phone Comparison (par CaptainDroid)

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Alerté, Google a supprimé toutes les applications contenant des malware du Play Store. Mais du côté des utilisateurs de Play Store, ces applications doivent être immédiatement supprimées du téléphone déjà installé.

Des VPN payants ou gratuits, les internautes s’en servent pour naviguer sans se faire remarquer en toute sécurité sur la toile. Très simples d'emploi, les VPN (Virtual Private Network ou "réseau privé virtuel" en français) protègent vos données échangées et votre identité en masquant votre véritable adresse IP permettant particulièrement de changer virtuellement votre localisation géographique. Si les VPN payants sont plus sécurisés et bien ceux qui sont gratuits comportent des dangers énormes.En effet, des chercheurs en sécurité ont découvert que 28 applications gratuites populaires pour Android contenaient un dangereux logiciel. Leur seul objectif, utiliser votre smartphone à des fins d’activités criminelles.Dans une récente enquête, les experts en sécurité de Human Security ont découvert que 28 VPN gratuits (dont 17 disponibles sur le Play Store, la boutique d'applications officielle de Google !) étaient infestés par un dangereux logiciel malveillant.Ainsi, à partir de ces applications déjà installées, votre smartphone est discrètement utilisé en arrière-plan comme relais pour des piratages tels que fraude publicitaire, spam, phishing, vol de données, attaques...Voici la liste des VPN infestés :