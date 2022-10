Sécurité alimentaire : la teneur en sel journalière des plats est 2 à 6 fois plus élevée au Sénégal que la norme recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Chaque année, les régimes alimentaires malsains appelés « mal bouffe » provoquent 11 millions de décès selon l’ONU. C’est dans ce contexte que s’est tenue la deuxième édition du colloque alimentaire et sanitaire ce 13 octobre dans la capitale sénégalaise.

Articulé autour du thème « la sécurité sanitaire des aliments au cœur de la santé des consommateurs », ce rendez-vous a été une occasion pour les experts en nutrition et en alimentation de sensibiliser les populations sur l’importance d’une alimentation saine et équilibrée. Durant ce colloque, les experts ont mis l’accent sur les clés d’une bonne alimentation et sur le lien qui existe entre l’alimentation et la santé.

En effet, la sécurité alimentaire et la nutrition sont inévitablement liées. Les maladies d’origine alimentaire demeurent une des causes importantes de morbidité dans le monde, particulièrement dans les pays en développement. Et les experts qui ont débattu lors de ce colloque sont unanimes sur la question.

Selon le docteur Abdou Badiane, un expert en nutrition, « les causes de la malnutrition sont liées à la qualité et à la quantité des aliments consommés ». Ainsi on estime que 600 millions de personnes, soit près d’une sur 10 dans le monde tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés.

Au Sénégal par exemple, les plats ont une teneur journalière en sel 2 à 6 fois plus élevée que la norme recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ainsi les habitudes des plats à haute teneur en sel peuvent s’expliquer par la forte dépendance des populations aux produits transformés et importés tels que les bouillons. À cet effet, la consommation accrue de sel peut contribuer à l'hypertension artérielle et à un risque accru d'accident cardiovasculaire...