Séance d’explications sur le rapport Covid par le PM : les réserves de Birahime Seck

Après le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall, qui a réuni la semaine dernière les Ambassadeurs de l'Union Européenne accrédités au Sénégal pour une séance de travail avec en toile de fond les conclusions du rapport de la Cour des Comptes sur le Fonds Force Covid, le chef du gouvernement entre lui aussi en scène.



En effet, comme l’avait révélé la presse la semaine dernière, Amadou Ba va tenter de désamorcer la bombe que constitue le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de lutte contre les effets de la Covid-19 en recevant demain la société civile, avant de poursuivre avec les partenaires techniques et financiers.



Birahime Seck, le Coordonnateur du Forum Civil, qui avait émis des réserves à l’annonce de la rencontre du MAESE, récidive et s’interroge. Il rappelle que « le Gouvernement avait transmis au juge le rapport de l'IGE sur la Caisse d'avance de la mairie de Dakar sans concertation. Pourquoi donc, organiser des concertations autour de ce rapport sur la Covid-19? » Pour Birahime Seck enfin, « il faut arrêter de se jouer du peuple ».