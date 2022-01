Scrutin du 23 Janvier / Déthié Fall avertit : « Ils vont tout faire pour brouiller les urnes, mais nous ferons face »

À quelques heures de la fin de la campagne électorale pour les élections locales du 23 Janvier 2022, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi alertent sur une probable fraude électorale que serait en train de concocter le régime en place pour remporter le vote le jour du scrutin.



Selon le mandataire national de la dite coalition, Déthié Fall, le pouvoir en place est en train de peaufiner des stratégies pour brouiller le vote des électeurs à Dakar et dans certaines localités du pays.



"Ils vont tout faire pour bourrer les urnes, mais nous ferons face. Et j'en appelle à la responsabilité de tous les leaders qui seront déployés dans les bureaux de vote pour sécuriser le scrutin", alerte Déthié Fall.



Par ailleurs, le mandataire national de Yewwi Askan Wi invite tous les mandataires qui seront déployés dans les différents bureaux de vote, à la vigilance afin de sécuriser le vote pour une victoire écrasante. "Que nos mandataires prennent leur entière responsabilité pour faire respecter les choix des électeurs. Qu'ils soient les entiers responsables, les véritables leaders pour sécuriser tout le vote durant toute la journée du 23 Janvier 2022. Le reste nous allons le suivre.



Le soir du 23 janvier, j'invite tout le monde à se mobiliser dans des caravanes dans les rue de Dakar et un peu partout au Sénégal pour fêter notre victoire écrasante", a invité Déthié Fall, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi à l'occasion du meeting de clôture de la campagne électorale de la dite coalition...