Schéma de distribution des médicaments au Sénégal : Le système Yeksi Naa passé en revue par les différents acteurs stratégiques

Assurer un maillage national de la couverture maladie universelle passe nécessairement par une chaîne d’approvisionnement dynamique. C’est dans ce cadre que le ministère de la santé et de l’action sociale a organisé ce vendredi 14 juin une réunion du comité technique national (CNT) sur le schéma de distribution des médicaments et produits essentiels dénommé Yeksi Naa. Ces travaux visent à passer en revue la feuille de route élaborée pour le renforcement de la chaîne de distribution sur la période 2018-2019.



Le ministre de tutelle, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, est revenu sur le niveau de réalisation de Yeksi Naa, notamment sur le taux de couverture depuis sa mise en œuvre. Il a par ailleurs porté à la connaissance de tous les acteurs du système sanitaire des défis à relever pour assurer l’accès à des médicaments jusqu’au dernier kilomètre.



Dans cette perspective, les partenaires techniques et financiers ont renouvelé leurs engagements d’accompagner la politique sanitaire de l’État du Sénégal pour l’atteinte de la CMU.