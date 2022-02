Scandale à la mairie de Kaolack : Les magasins vidés de leur matériel...Chaises, tables, ordinateurs, climatiseurs et autres accessoires emportés.

L'information émane du secrétaire général des travailleurs municipaux affiliés à la Cnts. Selon Abdou Ndiaye qui faisait face à la presse, un scandale sans précédent s’est produit à la mairie de Kaolack.



À le croire, tout le matériel de la mairie a été emporté à l'issue des investitures. Les magasins ont été complètement dévalisés et leur matériel volatilisé ( chaises, tables, ordinateurs, climatiseurs, entre autres).



Abdou Ndiaye a aussi dénoncé le retard lié au paiement des salaires. D'après lui, les travailleurs passaient à la caisse le 27 ou le 28 du mois, mais jusqu'au 10 février d'hier, l'argent n'était pas encore disponible.



Il pointe du doigt la négligence et le manque de vigilance de l'administration qui, pour payer les mandats des fournisseurs, ont délaissé les travailleurs. Abdou Ndiaye déplore par ricochet le fait que plus de 80 personnes n'aient pas encore de poste d'affectation.