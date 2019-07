Scandale Petro-Tim : Aliou Sall, Frank Timis et Cie visés par une plainte déposée auprès du Premier cabinet d’instruction.

Le scandale dit Petro-Tim révélé par Bbc Afrique est loin d’être enterré. Une plainte a été déposée, ce mercredi 24 juillet 2019 contre Aliou Sall, Frank Vasile Timis et Wong Joon Kwang, auprès du Premier cabinet d’instruction près le Tribunal de Grande Instance (Tgi) de Dakar. Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, entre autres, qui constituent les plaignants dans ces poursuites engagées contre le frère cadet du président MackY Sall, reprochent aux mis en cause au moins 4 infractions. Et ce, après avoir constitué Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour, régulièrement inscrit au barreau de Dakar de défendre ce dossier.

Il s’agit des faits de ‘’Faux et usage de faux en écriture publique contre X ; faux et usage de faux contre Franck Vasile Timis, Wong Joon Kwang et Aliou Sall ; détournement de deniers publics contre Franck Vasile Timis, Wong Joon Kwang ; complicité de détournement contre Aliou Sall et contre toutes personnes que l’information révèlera comme ayant commis les infractions sus-visées, conformément aux dispositions de l'article 76 du Cpp (Code de procédure pénale) ; Portant sur un montant de 6 000 milliards de F Cfa dont le peuple Sénégalais a été spolié au préjudice des générations futures.



Dans un document parvenu à Dakaractu, les plaignants ont signalé que ‘’pour une bonne manifestation de la vérité et pour la réparation de tous préjudices, de plus amples informations sur les motifs de la présente procédure seront ultérieurement communiquées, au fur et à mesure de l’évolution de cette affaire, tant au plan national qu’international’’.





Précision a été faite, dans le document émanant de la Conférence des leaders que les plaignants ont diffusé, il est relevé que ceux-ci ont été dûment mandatés par le Congrès de la renaissance démocratique (Crd). Lequel est soucieux de défendre les intérêts du peuple sénégalais, souverain sur ses ressources naturelles. Il s’agit de Mamadou Lamine Diallo qui agit en qualité de député représentant de la Nation sénégalaise, et dans l'exercice des droits constitutionnels reconnus à tout citoyen et surtout au peuple sénégalais à qui appartiennent les ressources naturelles du pays ; de Abdoul Mbaye, agissant en qualité de partie civile dans la mesure où le faux rapport de présentation des décrets d'approbation a été fabriqué dans le but d’obtenir son contreseing en sa qualité de Premier ministre d’alors...