Saudi Pro League : Malgré une grosse boulette d’Edouard Mendy, Al-Ahli démarre par une victoire grâce à Firmino

Les Verts se sont largement imposés (3-1) face Al-Hazem, ce vendredi pour le lancement de la nouvelle saison du Championnat d'Arabie saoudite. Le transfuge de Liverpool, Roberto Firmino s’est illustré avec un triplé sous la houlette de Riyad Mahrez et Alan Saint-Maximin tous les deux très bons. Al-Hazem s’est fait surprendre deux fois en début de match par Roberto Firmino (1-0, 7’e, 2-0, 10’e)



Puis les vieux démons du gardien de but international sénégalais, sont revenus. En effet, Édouard Mendy qui disputait son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs a commis une grossière erreur de relance qui a coûté un but à son équipe (2-1.) Après avoir manqué sa passe en pleine axe de son camp, Mendy s’est exposé à un lobe assez lointain réalisé par Vina qui a profité de l’offrande. Roberto Firmino mettra définitivement les siens à l’abri en fin de partie (3-1, 72e.) Finalement, la petite fausse note n’a empêché Al Ahli de bien lancer sa saison avec ces stars.