Saudi Pro League : Gros match entre Al-Hilal de Koulibaly passeur décisif et Al-Ahly d’Édouard Mendy qui stoppe un penalty

Devant plus de 63.000 spectateurs et un stade en ébullition, les deux clubs saoudiens se sont rendus coup pour coup pendant plus de 90 minutes. Un derby exceptionnel qui a tenu toutes ses promesses pour le compte de la 11e journée de Saoudite pro League. Un duel de Lions entre les deux footballeurs internationaux sénégalais, Kalidou Koulibaly, du côté de Al-Hilal et son compatriote, Édouard Mendy, le gardien de Al-Ahli. Une partie de très haut niveau finalement remporté (3-1) par le leader de la SPL, Al-Hilal.



Après avoir pris le soin de laisser les fumigènes retomber l’arbitre ainsi que les spectateurs n’ont pas mis longtemps pour assister au premier but du match. En effet, 46 secondes après le coup d’envoi, Sergueï Milinković Savic parfaitement trouvé par une passe décisive de Kalidou Koulibaly, dans la profondeur, va ouvrir le score (1-0.) Un début de match idéal pour les Bleus de Riyad qui marquent le but le plus rapide de la saison.



Totalement dépassés et incapables de ressortir le ballon, les joueurs d’Al-Ahli ont même concédé un penalty accordé suite à la consultation de la VAR. Alexander Mitrović s’avance, et frappe du côté droit mais son tir sera arrêté par le gardien sénégalais, Édouard Mendy qui stoppe le penalty. Un sursis de courte durée, puisque le même Mitrovic va corser l’avantage quelques minutes plus tard sur un coup tête parfaitement croisé (2-0.)



Le break est fait. La réduction du score par Alan Saint-Maximin (2-1) sera anecdotique puisque le défenseur Ibanez, va malencontreusement tromper son propre gardien, en marquant dans la cage gardée par Mendy (3-1.) invaincu depuis le début de la saison (9 victoires et 2 nuls), Al-Hilal privé de sa star, Neymar, blessé, trône en tête de la Saudi avec 29 points.